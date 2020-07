CNN demite Leandro Narloch após comentários homofóbicos

O conselho da CNN Brasil decidiu dispensar o comentarista no começo da tarde desta sexta-feira (10), após comentários em que ele associou a população LGBT à promiscuidade edit

247 - A CNN decidiu demitir Leandro Narloch após comentários em que ele associou a população LGBT à promiscuidade, informou Fefito em sua coluna no UOL .

O comentário foi feito quando Narloch falava sobre decisão do STF que liberava gays a doar sangue e gerou uma série de críticas por usar termos como "opção sexual", restringir a contaminação por HIV à população homossexual e associá-la à promiscuidade.

Ele agora está fora de todos os telejornais da emissora e ainda não tem substituto. Procurada, a emissora confirmou o afastamento e enviou a seguinte nota:

"A CNN Brasil comunica que decidiu rescindir o contrato do jornalista e escritor Leandro Narloch. A empresa agradece pelos serviços prestados no período em que ele fez parte de nossa equipe de analistas e deseja sucesso no seguimento da carreira".

Confira o vídeo com o comentário:

A CNN Brasil achou que seria uma boa ideia colocar o Leandro Narloch pra comentar a liberação de gays para doar sangue pelo STF. Aí ele falou essa bobagem aí. pic.twitter.com/l8k2clJWML — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) July 8, 2020

