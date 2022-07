CNN desembarca de Bolsonaro e William Waack diz que ele conseguiu transformar o Brasil numa republiqueta (vídeo)

Apresentador afirmou que Bolsonaro, na reunião com embaixadores para atacar as eleições, convocou o resto do mundo "para emporcalhar a imagem do seu próprio país" edit

247 - A CNN Brasil, por meio do apresentador William Waack, sinalizou estar desembarcando do governo Jair Bolsonaro (PL) após este se reunir com embaixadores na tarde de segunda-feira (18) para atacar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro, se utilizando de informações falsas.

Para Waack, o Brasil de Bolsonaro virou uma "republiqueta". "Nada do que Bolsonaro disse é novo, mas ele conseguiu um feito único. Ele se transformou no primeiro caso em tempos modernos no qual o mandatário, chefe de governo, chefe de Estado, convoca o resto do mundo para emporcalhar a imagem do seu próprio país".

