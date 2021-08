CNN desmente fake news de Alexandre Garcia sobre a vacina ao vivo (vídeo)

Ele disse que pessoas jovens não precisam tomar a vacina, "segundo as estatísticas"; informação é falsa e foi esclarecida pela jornalista Elisa Veeck edit

Por Ranyelle Andrade, Metrópoles - A CNN Brasil precisou desmentir Alexandre Garcia, após o comentarista alegar durante fala no quadro Liberdade de Opinião que pessoas jovens não precisam se imunizar contra a Covid-19. O esclarecimento foi feito no CNN Novo Dia, pela jornalista Elisa Veeck.

“Alexandre Garcia disse que jovens não precisar a tomar a segunda dose da vacina [contra a Covid-19], segundo as estatísticas. Para esclarecer esse tema, nós da CNN Brasil procuramos o infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri. Segundo o médico, com a medida que se previne mortes em adultos e idosos, os casos de hospitalização com formas graves serão entre os não vacinados”, disse Elisa.

“No caso das crianças, [a taxa de hospitalização] que era de 0,35% pode, sem vacina, chegar a 15%. Além dessa informação, acrescentamos que o registro para esse ano de mortes por Covid-19 entre crianças e jovens é de 1581. Isso mesmo. 1581 pessoas pessoas entre 10 e 19 morreu por Covid-19 apenas em 2021″, continuou.

