CNN encerra contrato com Felipe Moura Brasil

247 - A CNN encerrou nesta quarta (19) o contrato com o jornalista Felipe Moura Brasil. A emissora confirmou a informação à coluna de Mônica Bergamo.

Em nota, o profissional e a empresa afirmaram que "decidiram, em comum acordo, pelo distrato do contrato por não terem chegado a um consenso sobre a conciliação das diferentes frentes de trabalho do jornalista com as demandas da emissora".

A CNN disse que "agradece a Felipe Moura Brasil pelo profissionalismo, pela dedicação e pela excelência à frente do programa CNN Arena e nas participações em outros jornais, como o WW. A emissora deseja sorte em sua jornada daqui em diante".

O jornalista participava do programa CNN Arena, que ia ao ar no fim de tarde na emissora. Ele assina uma coluna no jornal "O Estado de S. Paulo" e integra a programação da Eldorado FM.

