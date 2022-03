CNN faz mudanças drásticas após saída de Carla Vilhena da emissora

Apoie o 247

247 - Após Carla Vilhena pedir demissão da CNN Brasil, o canal de notícias fez mais uma dança das cadeiras no comando das suas atrações. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (21), Gloria Vanique será efetivada no comando do semanal CNN Nosso Mundo, que era apresentado por Luciana Barreto --ela substituirá a ex-Globo no telejornal diário Visão CNN. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A ex-parceira de Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo já integrava a bancada da atração semanal de entrevistas e conciliava o programa com a narração dos documentários internacionais da CNN.

Junto com Luciana, quem também deixa o Nosso Mundo é Thais Herédia. A analista de economia será a titular do CNN Money, novo programa do canal de notícias. Em seu lugar, entrará na atração a jornalista Letícia Vidica, gerente de conteúdo da área de planejamento do canal.

As mudanças no Nosso Mundo serão efetivas na edição deste sábado (26), quando Luciana e Thais passarão o bastão do programa para Gloria e Letícia, respectivamente.

A partir de 4 de abril, Luciana dividirá o comando do Visão CNN com Sidney Rezende, e Thais conciliará o CNN Money com o podcast Abertura de Mercado e o programa Espaço CNN, exibido diariamente na CNN Rádio.

A Redação da CNN Brasil também passará por mudanças. André Ramos, então diretor-geral de Jornalismo, deixou o canal para se dedicar a projetos pessoais. Assim, o cargo de diretor-geral foi extinto.Valentina Menezes e João Beltrão serão os responsáveis pela direção de Jornalismo do canal em São Paulo. Em nota enviada à Redação do canal, e obtida pelo Notícias da TV, Ramos agradeceu o trabalho dos companheiros de empresa.

