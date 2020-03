Rede de notícias deixou claro que faz parte do projeto de poder neofascista no Brasil, aponta a jornalista edit

247 – A jornalista Hildegard Angel, uma das mais conceituadas do Brasil, aponta que a CNN Brasil, que estreou ontem, faz parte do projeto de poder neofascista no Brasil, representado por Jair Bolsonaro. Confira: