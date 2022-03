CNN promove mudanças drásticas e irrita apresentadores

Apoie o 247

247 - A CNN Brasil fará uma mudança drástica na sua programação a partir de 4 de abril. Após registrar derrotas para a Jovem Pan, a emissora mexeu em horários e programas com o objetivo de melhorar os índices. Mas as trocas irritaram alguns apresentadores e jornalistas, que entendem que os problemas do canal de notícias estão longe de serem resolvidos com um ajuste na grade. A reportagem é do portal Na Telinha.

A CNN Brasil justificou as mudanças como parte de uma ação de seu aniversário de dois anos. No entanto, o objetivo é tentar fazer frente à sua concorrente no horário da manhã e, principalmente, na faixa noturna --na qual estão concentrados os maiores investimentos publicitários.

Além disso, o Expresso CNN, comandado por Monalisa Perrone das 19h30 às 21h30, também é derrotado com frequência pelo Jornal Jovem Pan. A própria Jovem Pan comemorou estes números em comunicado para agências de publicidade.

Para tentar reverter a situação, a CNN Brasil mudou apresentadores e jornais. O canal aumentou o tempo de suas duas principais audiências: o Live CNN, com Marcela Rahal e Daniel Adjuto; e o CNN 360º com Daniela Lima. O primeiro começa às 11h e vai até 14h. O segundo começa às 16h e fica no ar até 18h30, para bater de frente com Os Pingos nos Is na Jovem Pan.

Por causa disso, o horário nobre será espremido por seis atrações. Às 18h30, o Expresso CNN segue no ar, mas sem Monalisa Perrone. O comando será de Elisa Veeck, que deixa as manhãs, e Evandro Cini. Às 19h30, chegará o CNN Primetime com Márcio Gomes. Monalisa Perrone só dará as caras às 21h no Jornal da CNN, principal jornal da casa.

