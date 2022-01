"Coisa privada uma ova", diz Reinaldo Azevedo, sobre os lucros de Moro com a destruição da economia brasileira

Apoie o 247

ICL

247 – O colunista Reinaldo Azevedo listou 17 pontos para afirmar que é falsa a tese do ex-juiz suspeito Sergio Moro de que seus ganhos na Alvarez & Marsal seriam um tema privado. Confira:

1 - Quando Moro foi trabalhar na A&M, a empresa já fazia a recuperação judicial das empreiteiras que a Lava Jato quebrou;

2 - 75% do que a A&M fatura no país, nessa área, vêm de empresas investigadas pela Lava Jato. A conta já chega a quase R$ 50 milhões;

PUBLICIDADE

3 - Moro era o chefe inconteste da operação;

4 - ainda que todas fossem justas, decisões tomadas pelo então juiz levaram as empresas à lona;

5 - a Justiça decide quem fará a recuperação. E daí? Quando Moro aceitou o emprego, ele já conhecia os clientes de seu futuro patrão;

PUBLICIDADE

6 - Moro alega que seu contrato com a A&M é coisa privada. Uma ova!;

7 - decisões que quebraram as empresas, deram sumiço nos empregos e destruíram um setor da economia foram tomadas por agentes públicos;

8 - a recuperação judicial é um processo público. A empresa encarregada tem, por exemplo, de ser idônea;

PUBLICIDADE

9 - será que parece idôneo que o juiz que comandou as ações que resultaram na quebradeira se torne funcionário da empresa que depois vai lucrar com a recuperação judicial?;

10 - é preciso ser muito severo nesse troço. Não basta saber quanto Moro ganhou ao sair da A&M. Também temos de saber se recebeu luvas para entrar na empresa que faturava milhões com as vítimas da Lava Jato;

11 - com tanta empresa no mundo, por que Moro foi escolher justamente a A&M? Porque certamente a coisa lhe foi estupidamente vantajosa e porque se considera acima do bem e do mal;

PUBLICIDADE

12 - convenham: segundo o "Método Moro", Moro já teria sido alvo de condução coercitiva, estaria em prisão preventiva, e seus bens, bloqueados;

13 - ainda que a Lava Jato só tivesse feito coisas certas, Justiça e Ministério Público não podem ser trilhas para a riqueza e para o poder político;

14 - achar isso normal é um convite a que tudo se repita;

15 - o ente que pagou Moro é o mesmo que lucra com as empresas que a Lava Jato quebrou;

16 - quanto a A&M pagou a Moro no momento da entrada, durante a sua permanência na empresa e ao sair?;

17 - por que Moro considera que essa informação é tão prejudicial à sua carreira?

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: