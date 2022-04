Coletivo Judias e Judeus Sionistas de Esquerda critica José Reinaldo Carvalho, que rebate as acusações

Apoie o 247

247 – O site Brasil 247 recebeu, nesta quinta-feira 31, uma carta aberta do Coletivo Judias e Judeus Sionistas de Esquerda, com críticas ao editor internacional José Reinaldo Carvalho e ao próprio 247. Como veículo democrático, plural e comprometido com a democracia, a liberdade de expressão, o 247 publica a carta, mas rechaça qualquer acusação de antissemitismo. Confira, abaixo, a carta do coletivo judaico e a resposta de José Reinaldo Carvalho:

Carta aberta do Coletivo Judias e Judeus Sionistas de Esquerda:

Nós, do Coletivo Judias e Judeus Sionistas de Esquerda, denunciamos a atitude insuportável do editor internacional do site e da TV 247, José Reinaldo de Carvalho, pelo motivo que segue:

Na abertura do programa ‘O mundo como ele é’ desta quarta-feira, 30 de março de 2022, ao apresentar a efeméride do dia, no caso ‘O dia da Terra Palestina’, José Reinaldo disse: “Os sionistas, que tanto em Israel como fora das fronteiras desse Estado perseguem os palestinos, fazem campanhas insidiosas contra os palestinos, inclusive em muitos países. Mesmo no Brasil, os sionistas se infiltram nas organizações políticas progressistas, partidos políticos, movimentos sociais ou, quando não o fazem, se aliam a lideranças de diferentes partidos para condenar a luta dos povos palestinos e árabes. Então nesta ocasião em que a gente homenageia o povo palestino, a gente ao mesmo tempo fica vigilante em relação a estas tentativas dos sionistas de desestabilizar esta luta e também de desestabilizar o movimento de solidariedade.”

Ao apresentar desta forma a relação entre os sionistas e os palestinos, José Reinaldo de Carvalho generaliza de maneira injuriosa e mentirosa a atitude dos sionistas, muitos dos quais apoiam a luta palestina pela autodeterminação. Nós, sionistas de esquerda, não só nos solidarizamos com os palestinos como apoiamos efetivamente seus direitos a uma terra, a um Estado. Afirmar, como fez o apresentador do programa, que os sionistas querem desestabilizar o movimento de solidariedade é uma mentira grotesca, que merece reparação. Trata-se de uma versão contemporânea do Protocolo dos Sábios de Sião, onde generaliza-se os judeus e incita-se contra eles ódio coletivo.

A acusação de infiltração é gravíssima.

Diante da narrativa do apresentador, qualquer judeu que aparecer na TV247 ou no site Brasil247 a partir de agora, seja o Mauro Nadvorny, Jean Goldenbaum, Milton Blay ou outros enquanto convidados como Michel Gherman e Nelson Nisenbaum, poderão ser taxados como infiltrados.

Isto é totalmente descabido e inaceitável.

As palavras saídas da boca do editor internacional do Brasil 247, transformam esta mídia, para a qual alguns de nós colaboramos, em porta-voz do antissemitismo, que aliás vem se alastrando no site e na TV. Episódios antissemitas têm se repetido com frequência. Vale lembrar que os colaboradores judeus do Brasil 247 viram-se obrigados a pedir o bloqueio da área de comentários, que inexplicavelmente não conta com um moderador. Milton Blay já foi chamado de “judeu de merda” e ameaçado de violência física, Jean Goldenbaum e Mauro Nadvorny já sofreram agressões semelhantes.

Frente a esta deriva, o coletivo ‘Judias e Judeus Sionistas de Esquerda’ vem através desta Carta Aberta denunciar o editor internacional do Brasil247, que desrespeitou os limites da verdade e da decência, deixando-se levar por um antissemitismo conspirativo.

Coletivo ‘Judias e Judeus Sionistas de Esquerda’ – Tânia Baibich, Milton Blay, Michel Gherman, Jean Goldenbaum, Mauro Nadvorny, Pietro Nardella-Dellova, Nelson Nisenbaum

Resposta de José Reinaldo Carvalho:

1 - É falsa a afirmação dos signatários da "denúncia" de que eu fiz acusações ao "Coletivo Judias e Judeus Sionistas de Esquerda", cuja existência eu desconhecia. No referido programa da TV 247 não fiz qualquer referência a esse coletivo.

2 - Rechaço a acusação de "antissemitismo". Trata-se de afirmação recorrente por todos quantos não suportam críticas severas e fundamentadas aos que cometem crimes de lesa-humanidade contra o povo palestino e demais populações do Oriente Médio e Golfo Pérsico. A "denúncia" e as acusações dos signatários constituem uma abusiva violação da minha liberdade de expressão no exercício profissional.

3 - As declarações que fiz sobre infiltrações de sionistas foram genéricas, não se dirigiram aos "sionistas de esquerda" nem os mencionaram. O que fiz e reitero são críticas a ações desestabilizadoras de poderes reais, que se guiam pela ideologia sionista, contra movimentos de solidariedade ao povo palestino e demais povos agredidos.

São Paulo, José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247 e da TV 247

