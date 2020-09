Colunista da Folha diz que Lula não pode ser cancelado

Em coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, a jornalista Cristina Serra afirmou que o PT "não pode ser excluído do debate público". "E Lula não pode ser 'cancelado'", disse. "Lula está de volta. E isso é uma boa notícia para a democracia" edit

247 - Em coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, a jornalista Cristina Serra afirmou que, "independentemente das convicções e afinidades políticas de cada um de nós, é preciso reconhecer" que um partido, o PT, "com essa representatividade não pode ser excluído do debate público".

"E Lula não pode ser 'cancelado'. A esparrela dos 'dois extremos' é uma trapaça informativa e cognitiva sobre a qual parte relevante da imprensa brasileira precisa fazer autocrítica. Lula está de volta. E isso é uma boa notícia para a democracia", disse a colunista, que citou o discurso do ex-presidente feito no dia 7 de setembro.

De acordo com a jornalista, "passados quase dois anos de um governo que afronta a democracia dia sim, outro também, não deixa de surpreender que tenha vindo do ministro Edson Fachina constatação de que a candidatura de Lula em 2018 teria 'feito bem à democracia'".

"No vídeo que gravou para as redes sociais no dia da Independência, Lula deu a partida para 2022. O ex-presidente percebeu a movimentação do adversário no terreno que lhe é (ou era ?) favorável, o Nordeste".

