Com câncer, marido de Ana Hickmann passa mal e volta a ser internado

Ana Flávia Castro, Metrópoles - Em luta contra um câncer na região da garganta, Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, passou mal e voltou a ser internado no hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo na noite da última sexta-feira (25/12). O empresário revelou em um vídeo no Instagram, no domingo (27/12) que está melhor, mas ainda sem previsão de alta.

“Passei muito mal em casa no dia 25. Tive uns sete episódios de bacteremia, uma espécie de convulsão. Estou sob os cuidados médicos, me sentindo bem melhor, mas sem previsão de alta”, contou Alexandre na publicação.

Em novembro, o empresário usou as redes sociais para contar aos seguidores que descobriu o tumor no pescoço em outubro. O empresário deu detalhes sobre como descobriu a doença e a respeito do tratamento, que agora avança para a reta final.

