Com Covid-19, Geraldo Luís é internado: ‘Infecção nos pulmões’

247 - O apresentador Geraldo Luís revelou em suas redes sociais que teve que ser internado por complicações da Covid-19. Ele testou positivo para a doença há uma semana e disse que foi para o hospital por causa de uma infecção nos pulmões.

“Faz parte da luta. Passei dias difíceis, noites com dores por todo corpo. Hoje minha médica fez novos exames, na Tomografia apontou uma infecção de 20 por cento em meus pulmões. Já́ entrou com novos medicamentos e ficarei internado para melhor cuidado do avanço de minha cura”, explicou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.