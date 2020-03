Com crise financeira global, Reinaldo recomenda a Bolsonaro: aprenda com Lula e FHC

"Presidente Jair Bolsonaro, tenha a humildade e a decência de aprender com quem sabe muito mais do que Vossa Excelência. Refiro-me, no caso, aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu o jornalista Reinaldo Azevedo edit

247 - Com a grave crise financeira global e mercados despencando nesta segunda-feira (9), o jornalista Reinaldo Azevedo fez uma recomendação em seu blog, no UOL, a Jair Bolsonaro: aprender com os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso.

"Presidente Jair Bolsonaro, tenha a humildade e a decência de aprender com quem sabe muito mais do que Vossa Excelência. Refiro-me, no caso, aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva", escreveu.

Reinaldo fez referência aos dois governantes que administraram crises em seus recentes governos, o "Efeito Tequila" em 1995, durante o governo FHC, e a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, no período em que Lula esteve no comando do Executivo.

Resumidamente, o jornalista afirma que, para amenizar os impactos das crises, nos dois casos, o presidente "se encarregou de unir o país, não de dividi-lo. Nos dois casos, buscou o apoio do Congresso para medidas que tinham o objetivo de proteger a economia. E, por óbvio, nem um nem outro apelaram às ruas para demonizar dois Poderes da República".