Com medo de ser preso, Bolsonaro tenta transformar país em refém, escreve colunista do Globo

247 - "Em três dias, Jair Bolsonaro admitiu duas vezes que está com medo da cadeia. No sábado, ele disse ver três alternativas para o próprio futuro: 'estar preso, ser morto ou a vitória'. Acrescentou que 'a primeira alternativa, preso, não existe'. Faltou explicar o motivo: ausência de crime ou de espaço no xadrez?" "

"Na segunda-feira, o capitão voltou ao tema. Garantiu que o Supremo Tribunal Federal estaria decidido a mandá-lo para a tranca", escreve Bernardo Mello Franco no Globo.

O jornalista considera que Bolsonaro tem razões para perder o sono porque é alvo de quatro investigações simultâneas no Supremo e quando deixar o Palacio do Planalto "também terá que enfrentar esqueletos do passado".

"Assombrado pela visão da cadeia, Bolsonaro age como fera acuada. Mostra as garras e range os dentes para quem pode capturá-lo. O objetivo desse jogo é forçar uma inversão de papéis. O presidente está com medo, mas quer transformar o resto do país em refém de suas ameaças", escreve o jornalista.

