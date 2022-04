Com Moro fora da disputa presidencial, Crusoé, do Antagonista, promove demissão em massa para conter despesas

Apoie o 247

247 - O jornalista e diretor de redação da Crusoé, Rodrigo Rangel, usou o Twitter para afirmar que está, juntamente com outros integrantes da equipe, deixando a revista digital, que faz campanha aberta em prol do ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil-SP), declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da Lava Jato. Segundo Rangel, as demissões estão ligadas “a necessidade de cortar sensivelmente os custos”.

“Boas histórias chegam ao fim. Nesta manhã, eu e a maioria dos jornalistas da redação nos despedimos, com tristeza, da Crusoé. Decisão dos sócios, que comunicaram a necessidade de cortar sensivelmente os custos — reflexo, em vários aspectos, dos tempos bicudos que vivemos”, postou Rangel na rede social.

“Afora este infeliz desfecho, creio que foi possível cumprir bem a tarefa de começar do zero um veículo de comunicação diferente, com uma proposta ousada. A Crusoé que fizemos deixou sua marca. Por mais que o agora seja triste, temos que nos orgulhar dessa história”, disse o jornalista em uma outra postagem sobre o assunto.

Confira:

Foram 207 edições semanais e milhares de notas diárias, produzidas com o máximo de zelo. Trouxemos furos de reportagem que repercutiram largamente. Exercemos o jornalismo com coragem. Incomodamos poderosos dos três poderes, inclusive aqueles acostumados a não serem incomodados. — Rodrigo Rangel (@rodrigo_rangel) April 18, 2022

Afora este infeliz desfecho, creio que foi possível cumprir bem a tarefa de começar do zero um veículo de comunicação diferente, com uma proposta ousada. A Crusoé que fizemos deixou sua marca. Por mais que o agora seja triste, temos que nos orgulhar dessa história.

Seguiremos, eu e os colegas, em busca de outras boas histórias. Novos desafios surgirão, certamente. Mais uma vez, muito obrigado. — Rodrigo Rangel (@rodrigo_rangel) April 18, 2022

