Com olhares atônitos, Bonner e Renata Vasconcelos narram o vídeo da mais vulgar reunião ministerial de que já se teve notícia

A edição do Jornal Nacional desta noite de sexta-feira, 22, fez longa matéria sobre o vídeo da reunião ministerial que chocou o país. Os piores momentos da reunião foram mostrados sem cortes, apenas com alguns 'bloqueadores sonoros' para omitir o baixo calão de Bolsonaro

247 - O Jornal Nacional não poupou o governo em sua edição desta sexta-feira, 22. A incredulidade foi tanta, que permeou toda a cobertura do telejornal sobre a famigerada reunião ministerial. Eles destacaram as falas chocantes de Damares Alves, Ricardo Salles, Abraham Weintraub e do próprio Bolsonaro, sem cortes.

Antes, o jornal apresentou o despacho do ministro Celso de Mello sobre a quebra do sigilo do vídeo. A leitura de trechos inteiros foi destacada, sublinhando o contraste entre a linguagem do ministro e a de Bolsonaro, bem como a perplexidade embutida no texto do decano.

A partir dali, o jornal soltou os trechos da fala de Bolsonaro que mais chocaram as redes sociais. As agressões a Doria e a Witzel, as ameaças a Moro, a insensibilidade em se comentar a pandemia e a habitual truculência verbal do ex-capitão.

O jornal ainda rastreou a confissão de Bolsonaro, dizendo que, sim, recebeu informações privilegiadas de agentes da Polícia Federal do Rio sobre operações contra sua família.

