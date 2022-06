'Começou o jogo sujo da mídia contra Lula', diz Paulo Moreira Leite

Apoie o 247

247 - "Começou o jogo sujo da campanha', afirmou o jornalista Paulo Moreira Leite, o PML, ao comentar no Bom Dia 247 desta sexta-feira (17) as manchetes dos jornais corporativos que tentam estabelecer uma relação - que não existe mais - entre o ex-presidente Lula (PT) e um contador envolvido com a facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital.

Reportagens do Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e CNN Brasil fazem menção a João Muniz Leite como "contador ligado a Lula", sem que seu envolvimento com o PCC tenha qualquer relação com o ex-presidente.

"Evidentemente começou o jogo sujo da campanha. Esse jogo tinha sido suspenso, paralisado por um tempo, mas a imprensa burguesa, vamos falar assim, porque é disso que se trata, retoma o combate ao Lula. Ela vai chafurdar na lama em todas as oportunidades procurando tudo aquilo que possa ser utilizado para confundir, atrapalhar e prejudicar a imagem que o presidente Lula construiu, que faz dele o candidato favorito. Começou a guerra suja, guerra de lama", disse PML.

Ele ainda alertou: "é só o começo. Até as eleições nós vamos ver sujeira atrás de sujeira".

Paulo Moreira Leite destacou que o contador não presta mais serviços para Lula desde 2016, informação que consta da reportagem do próprio Estado de S. Paulo. O jornalista ainda chamou a atenção para a influência dos diretores dos jornais em matérias deste tipo. Em ano eleitoral, uma notícia envolvendo o líder das pesquisas eleitorais não é publicada "sem que a direção do jornal não aprove linha por linha, foto por foto, título por título", falou.

"Essa notícia é inacreditável porque não esclarece nenhuma relação real do contador com a contabilidade do Lula. Não se conhece nenhuma crítica à contabilidade do Lula. Os papéis do Lula, as declarações [de Imposto de Renda] do Lula foram todas reviradas no momento de sua prisão e nenhuma irregularidade foi encontrada. O contador é o contador. Você vai no escritório do contador e não pede a ficha. E há muito tempo ele não é mais o contador do Lula. Qual é a relação disso? Nenhuma. É um interesse político", concluiu PML.

