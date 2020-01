“Comentário mais machista”, diz Gloria Vanique a Rodrigo Bocardi ao vivo na Globo

Os apresentadores do Bom Dia São Paulo protagonizaram um discussão durante o jornal matinal da emissora global na manhã desta quinta (30) ao vivo edit

247 - Durante a apresentação do Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, os âncoras Rodrigo Bocardi e Gloria Vanique protagonizaram uma discussão ao vivo na manhã desta quinta-feira (30).

Ao repercutir uma notícia a respeito de uma capivara que invadiu uma loja em Santa Bárbara D’Oeste, Glória rebateu um comentário que chamou de "machista".

A reportagem mostrava imagens de câmeras de segurança que flagrou o momento inusitado. Glória brincou e disse que a capivara "estava sem traje nenhum e estava escolhendo alguma coisa para vestir, mas não deu tempo”.

Bocardi, por sua vez, disse em tom de deboche que o “animal do sexo feminino entrou na loja, roupas e tal, e já começou lá a apreciar”.

A colega rebateu o âncora: “Eu não sei se era do sexo feminino. Aí já é da sua parte. Olha só que comentário mais machista".

Bocardi minimizou. “Não, mas vai, vocês gostam de uma loja assim, de olhar”, afirmou ele. Glória Vanique voltou a rebater, afirmando que todas as pessoas gostam.

“Todos? Ah, eu não tenho paciência. Vamos para o Globocop com a Zelda Mello agora. A cara da Zelda, se divertindo com a gente. Mas se tiver ruim também pode falar que a gente para com tudo”, finalizou Bocardi.

Confira o vídeo aqui.