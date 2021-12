Comentarista da CNN ataca Lula e diz que ele 'é velho para responder processo, mas novo para tirar foto de sunga'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O comentarista político da CNN Brasil Alexandre Borges deu uma declaração baixa nesta terça-feira (7) ao repercutir a extinção do caso do triplex da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. O comentarista, segundo o site Notícias da TV, já foi marqueteiro do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - de quem é amigo -, do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel e do eterno candidato Celso Russomanno

O Ministério Público Federal (MPF) reconheceu a prescrição do processo e pediu o arquivamento da ação. Como Lula já tem mais de 70 anos, o tempo de prescrição foi reduzido pela metade, conforme manda a lei.

Borges, no entanto, atacou o petista, dizendo que ele é 'velho para enfrentar um processo, mas novo para posar de sunga e se envolver com uma mulher muito mais nova', em referência a Janja, companheira do ex-presidente.

PUBLICIDADE

"O ex-presidente tem 76 anos de idade. Só que ele está por aí posando de sunga, com uma noiva muito mais nova, posa para foto em academia malhando, ele diz que está com toda a energia - e não é nem esse termo que ele usa, começa com 'T' o que ele usa - para poder governar. Então é interessante que para algumas coisas ele está saudável, jovem, cheio de energia, mas para encarar um processo judicial por crimes que aparentemente ele cometeu, porque foi condenado em todas as instâncias, ele está velho", disparou o comentarista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE