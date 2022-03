Comentarista de TV espanhola sugere 'matar mais russos' como solução ao conflito na Ucrânia (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Um especialista em armas e assuntos criminais surpreendeu o público do canal espanhol Cuatro ao sugerir que só vê um cenário otimista no conflito na Ucrânia: matar mais soldados russos.

O criminalista forense José Jiménez Planelles foi convidado para o programa Horizonte, apresentado pelo jornalista espanhol Iker Jiménez, para falar sobre que tipo de armas são usadas atualmente na Ucrânia.

No entanto, em algum momento de seu discurso neste canal de televisão aberta, o especialista faz um comentário após ser questionado sobre sua opinião sobre a situação no Leste Europeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sou otimista, mas apenas de uma maneira: matar mais russos. Ou seja, [as forças ucranianas] ainda precisam causar muito mais baixas. E isso é importante para eles. Essa coluna que entra como um verme tem que desaparecer perfeitamente. E aqueles navios que estão em Odessa têm que esperar que eles cheguem; quando eles chegam, você tem que minar toda a área e você tem que matar pelo menos alguns deles. Você tem que matar mais, você tem que matar mais russos porque o povo ucraniano precisa disso para conseguir uma boa negociação", comenta Planelles, que em seu perfil no Linkedin se descreve como Criminalista Forense na Alta Gestão Integral de Perícias.

A parte em que o especialista sugere assassinar mais soldados do exército russo não está mais disponível no site do canal Cuatro ou no YouTube ou nas redes sociais do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, alguns usuários, como a escritora e jornalista espanhola Olga Rodríguez Francisco, recuperaram o fragmento e o compartilharam nas redes sociais.

“Hay que matar más rusos”



Los días del unga unga https://t.co/31JvmUCAhL CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 11, 2022

Veja a íntegra na Sputnik Mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: