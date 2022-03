'Como fazer gasolina' explode em buscas no Google após tarifaço nos combustíveis

As pesquisas por "gasolina caseira" também aumentaram mais de 300 vezes no Google nos últimos sete dias, em comparação com o mesmo período anterior edit

Apoie o 247

ICL

247 - O número de pesquisas por "gasolina" quadruplicou na internet nos últimos sete dias, na comparação com o período anterior, de acordo com dados do Google Trends. As pesquisas por "gasolina caseira" também aumentaram mais de 300 vezes no Google nos últimos sete dias, em comparação com o mesmo período anterior.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, o interesse de busca por "gasolina" teve o segundo nível mais alto da série histórica dos últimos 18 anos. O recorde é de maio de 2018, mês da greve dos caminhoneiros durante o governo de Michel Temer.

>>> Lula critica reajustes e diz que Petrobrás "deve pensar no bem-estar de 213 milhões de brasileiros"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Petrobrás anunciou, na última quinta-feira (10), que o litro da gasolina aumentará 18,77% e o do diesel, 24,9%. A gasolina brasileira é a mais cara do mundo se comparada ao salário mínimo.

Um dos principais líderes da greve da categoria em 2018, o caminhoneiro Wanderlei Alves, conhecido como Dedeco, afirmou na semana passada que a categoria tem que "parar o país".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE