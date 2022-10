Como o episódio Roberto Jefferson desnorteou bolsonaristas nas redes e rachou apoiadores

Bolsonaro mudou de posição no meio do percurso, fazendo com que aliados ficassem perdidos, e chegou a prometer Forças Armadas para proteger Roberto Jefferson, mas depois os traiu edit

247 - O episódio Roberto Jefferson desnorteou a campanha de Jair Bolsonaro nas redes a uma semana do segundo turno das eleições. Figuras importantes do bolsonarismo, como Allan dos Santos e Paulo Figueiredo Filho , já deram declarações públicas revelando um racha.

Segundo análise publicada na coluna Sonar - A escuta das redes , no Globo, levantamento mostrou que bolsonaristas ficaram desorientados: “Houve críticas à ação violenta, realizada contra policiais, grupo próximo ao bolsonarismo, mas também um recálculo de rota usando o episódio para se queixar de ‘censura’, tema que vem dominando o debate nas redes na última semana”.

A mudança de postura do candidato à reeleição e líder do grupo foi o primeiro motivo para isso: em sua primeira declaração sobre o caso, Bolsonaro, apesar de criticar a reação de Roberto Jefferson contra policiais federais com tiros e granada e suas declarações contra Cármen Lúcia, também criticou sua prisão, citando “inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição” - o que não é verdadeiro. No entanto, a segunda declaração de Bolsonaro tenta descolar sua imagem da do aliado, chamando-o de “bandido”.

Em um fio no Twitter, Felipe Neto lembrou que Bolsonaro garantiu a alguns apoiadores, como Otoni de Paula, que mandaria as Forças Armadas para proteger Roberto Jefferson. “A tarde toda, seus maiores apoiadores defenderam Roberto Jefferson, incluindo os ‘jovem pan’ e o chupetinha”, escreveu o Youtuber, em referência ao deputado eleito Nikolas Ferreira. “Isso foi celebrado pelo núcleo de apoio bolsonarista, visto como uma ‘medida de resistência’”, escreve Felipe.

A confusão foi certa uma vez que o principal discurso do bolsonarismo nesta campanha tem sido o ataque às instituições, especialmente STF, TSE e pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes. Quando viu que o episódio poderia prejudicar sua campanha, Bolsonaro não hesitou em também se adaptar a um novo discurso, chegando a dizer até que não tinha nenhuma foto com o ex-deputado - sendo desmentido em seguida nas redes sociais e na imprensa.

“Por que o presidente Bolsonaro está agindo de forma mais crítica ao Roberto Jefferson do que com o Alexandre de Moraes, causador de roda essa confusão lamentável e desnecessária?”, indagou Paulo Figueiredo Filho, comentarista da Jovem Pan. “Parabéns Alexandre de Moraes, Bolsonaro faz o que você quer”, ironizou Allan dos Santos em um vídeo.

Na avaliação da jornalista Maria Cristina Fernandes, do Valor Econômico , o tempo curto entre o episódio e o segundo turno favorece a campanha de Lula. “Tem potencial até para tirar votos de Bolsonaro. E não apenas do presidente-candidato. Até Haddad ganha uma chance de reverter sua desvantagem. Não apenas porque seu adversário, Tarcísio de Freitas, que lidera a disputa, cometeu o mesmo erro de Bolsonaro mas porque, em campanhas eleitorais paulistas, a integridade da força policial é cláusula pétrea”, acredita.

1) A verdade é: hoje Bolsonaro TRAIU seu núcleo de apoio.



A tarde toda, seus maiores apoiadores defenderam Roberto Jefferson, incluindo os “jovem pan” e o chupetinha.



Bolsonaro garantiu a Ottoni de Paula q mandaria as forças armadas pra proteger Roberto Jeff.



Vejam a sequência pic.twitter.com/Zfguluurmc — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 23, 2022

3) Em seguida, seus apoiadores do núcleo duro saíram desesperados em defesa de Roberto Jefferson.



Sim, eles REALMENTE postaram isso.



Os grupos de zap, telegram e facebook focaram em defender abertamente Roberto Jefferson.



Bolsonaro foi além!!! (continua) pic.twitter.com/uM7agIZvtj — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 23, 2022

5) Ao ver q o eleitor médio estava totalmente contra Roberto Jefferson, Bolsonaro largou a mão de seu núcleo de apoio e traiu todo mundo.



Ele publicou um vídeo de 16 segundos chamando Roberto Jefferson de criminoso e MENTIU dizendo q ele determinou sua prisão. pic.twitter.com/TKUxHv8kE9 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 23, 2022

6) Os influenciadores bolsonaristas, visivelmente contrariados, aplaudiram de forma modesta e falaram “assunto encerrado”.



Mas a verdade é essa: Bolsonaro não é fiel a ninguém, apenas à própria sede de poder.



Ele trai e abandona quem for preciso.



E vc será o próximo. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 23, 2022

