Computação em nuvem do Google tem pane global

Apoie o 247

ICL

247 - Uma pane global no serviço de computação em nuvem do Google, o Google Cloud, afetou alguns clientes da gigante da empresa nesta terça-feira. A falha atingiu "um pequeno número de clientes", apesar de ser global, de acordo com a página do Google.

Segundo informações do jornal O Globo, o Google admitiu o incidente e afirmou que os problemas começaram a partir das 10h07 no horário da costa oeste dos Estados Unidos (15h07 do horário de Brasília). Às 16h41 a equipe de engenharia do Google ainda investigava os motivos da falha, informou a empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: