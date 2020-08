Condenação de Reinaldo Azevedo é tentativa de intimidar imprensa independente, diz Grupo Prerrogativas

O jornalista Reinaldo Azevedo informou no programa “O É da Coisa”, na Band, que foi condenado em um processo por crime contra a honra movido por Deltan Dallagnol edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo informou no programa “O É da Coisa”, na Band, que foi condenado em um processo por crime contra a honra movido por Deltan Dallagnol.

“Dallagnol não gostou de algumas coisas que eu disse a respeito dele e resolveu me processar”, informou o jornalista.

Ele foi condenado pela primeira instância da Justiça do Paraná. Ele havia questionado a intangibilidade do Ministério Público, que fecha os olhos diante de infrações claras, bem como a ambição por uma impunidade absoluta em relação aos procuradores, como quando seu Conselho Nacional (CNMP) suspendeu o julgamento do Dallagnol.

Segundo o Grupo Prerrogativas, a condenação de Reinaldo Azevedo é uma “tentativa de intimidar a imprensa”.

