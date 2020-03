Condomínio de luxo entra em pânico diante de apresentadora com coronavírus

Moradores de um condomínio de luxo entraram em pânico com a chegada de Mariana Ferrão, ex-jornalista da Globo que admitiu estar infectada com o coronavírus edit

247 - Moradores de um condomínio de luxo no interior do estado de São Paulo entraram em pânico e tentaram confinar de maneira forçada uma de suas moradoras mais ilustres: Mariana Ferrão, ex-apresentadora do "Bem-Estar", da Globo.

A reportagem do portal Uol destaca o motivo: "depois de admitir publicamente na semana passada ter contraído coronavirus, Mariana viajou na sequência para esse condomínio, situado no interior de São Paulo."

A matéria ainda relata que "a chegada da apresentadora ao local causou pânico imediato no "grupo de whatsapp" de moradores do condomínio. A situação piorou depois que alguns deles viram a jornalista dando uma caminhada pelo local. Revoltados, os moradores acionaram a segurança do local para abordar e mandar Mariana ficar em "confinamento"."