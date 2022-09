Conrado Hübner Mendes sobre apoio a Lula: não é voto útil e sim de sobrevivência

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada nesta quarta-feira (14) no jornal Folha de S.Paulo, o doutor em Direito Conrado Hubner afirmou que "estamos diante de 'voto de sobrevivência'. Sobrevivência de um projeto de vida individual e coletivo. Onde igualdade na diferença e liberdade na interdependência tenham alguma chance".

De acordo com o estudioso, "um segundo turno é a colher de chá" para o bolsonarismo ter "o prêmio de quatro semanas em que pode disparar, sem afetar interesses eleitorais de aliados, seu arsenal atômico".

"Bolsonaro está armado. Pede deferência ou morte. Cidadãos estão com medo de sair à rua. Outros sendo mortos ou ameaçados. Adversários vêm sendo abordados no espaço público por gente com pistola na cintura. É assim que se opera em Rio das Pedras, é assim que se opera no planalto bolsonarista".

