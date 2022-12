Consagrada autora de novelas e séries de sucesso da Globo entra na fila de dispensados da emissora

Apoie o 247

247 - Ainda longe de encerrar o processo de revisão das relações de trabalho com os seus talentos, a Globo não renovou recentemente o contrato de Maria Adelaide Amaral, uma das mais bem-sucedidas autoras da emissora. As informações são do jornalista Maurício Stycer, em sua coluna no portal UOL.

Maria Adelaide estava na Globo desde 1990, há 32 anos. É autora de inúmeras minisséries marcantes, como "A Muralha", "Os Maias", "A Casa das Sete Mulheres", "JK", "Queridos Amigos", "Dalva e Herivelto" e "Dercy de Verdade", entre outras. "Estava claro que eu não tinha lugar lá", disse ao UOL.

Também escreveu muitas novelas memoráveis. Trabalhou com Cassiano Gabus Mendes em "Meu Bem, Meu Mal" e "O Mapa da Mina", e com Silvio de Abreu em "Deus nos Acuda". Também foi autora dos remakes de "Anjo Mau" e "Ti-Ti-Ti", de Cassiano. Nesta última, transformou a novela, acrescentando elementos de "Plumas e Paetês" e de "Elas por Elas", do mesmo autor.

