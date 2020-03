247 - A Sociedade Brasileira de Hipnose vai acionar o Conselho Federal de Psicologia (CFP), segundo informações da revista Veja desta quarta-feira (4), contra o programa BBB da Globo. A medida questiona a maneira como as sessões terapêuticas são tratadas e exibidas no programa, pelo YouTuber e também participante da casa Pyong Lee, que deveria considerar a necessidade de ambiente profissional e uso de instrumentos adequados.

A hipnose foi incluída entre novas Práticas Integrativas e Complementares (PICS) do SUS em 2018, com bastante relevância no tratamento de depressão, na mudança de comportamentos, entre outros benefícios.