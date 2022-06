Conselho Editorial define mudança na programação da TV 247

Apoie o 247

247 – O Conselho Editorial do Brasil 247 se reuniu na última sexta-feira, 3 de junho, e deliberou, por maioria absoluta, pela suspensão temporária do programa Análise Política com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO (Partido da Causa Operária), que vinha sendo exibido semanalmente pela TV 247, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal relativa ao inquérito das fake news e ameaças às instituições. O Conselho reafirmou sua defesa expressa da Liberdade de Expressão, do Estado de Direito e da Presunção de Inocência, bem como das instituições republicanas, e aguardará os próximos desdobramentos do caso. A decisão do Conselho Editorial, que tem caráter provisório e cautelar, foi acatada pela Direção Editorial do Brasil 247 e da TV 247.

Integram o Conselho Editorial os juristas Celso Antônio Bandeira de Mello, Carol Proner e Marco Aurélio de Carvalho, o embaixador Celso Amorim, os economistas Luiz Carlos Bresser Pereira e Aloizio Mercadante, os sociólogos Jessé Souza e Vilma Reis, os jornalistas Paulo Moreira Leite, Florestan Fernandes Júnior, Gisele Federicce e Leonardo Attuch, o engenheiro Felipe Coutinho, e os escritores Reginaldo Ferréz e Marcia Tiburi. Todos participaram da decisão.

