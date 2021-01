Constantino é bloqueado do twitter durante 11 horas por defender fake news de "tratamento precoce" contra Covid

Porta-voz do bolsonarismo, Rodrigo Constantino usou sua conta na rede social Twitter para defender a fake news do tratamento precoce contra a Covid-19. Especialistas alertam que a única ação efetiva contra o vírus é a vacina edit

247 - Porta-voz do bolsonarismo, Rodrigo Constantino foi bloqueado durante 11 horas em sua conta na rede social Twitter nesta segunda-feira (18), após defender mais uma fake news do tratamento precoce contra a Covid-19, farsa que é carro chefe do governo Bolsonaro, que não sabe o que fazer com os lotes de hidroxicloroquina entupindo seus estoques.

Especialistas alertam que a única ação efetiva contra o vírus é a vacina e rechaçam tratamentos que não possuem eficácia alguma no combate à Covid-19.

O ministério da Saúde também foi autuado pelo Twitter após espalhar eficácia de tratamentos precoces contra o vírus.

