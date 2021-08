Contra Bolsonaro, Ingrid Guimarães diz que votaria até no próprio cachorro

“Nem todo mundo que não gosta de Bolsonaro é Lula. Nem todo mundo que não concorda com esse governo é esquerda, nem comunista. Não concordar com esses absurdos é muito além de política. São valores básicos humanitários!”, disse a atriz edit

247 - Ingrid Guimarães, que já criticou atitudes de Jair Bolsonaro (sem partido) e relacionou a morte do amigo Paulo Gustavo ao negacionismo do governo federal, voltou a criticar o presidente. A informação é do portal UOL.

No Twitter, ela respondeu um questionamento sobre votar no ex-ministro Sérgio Moro em um possível segundo turno contra Bolsonaro. "Eu voto até no meu cachorro se o outro candidato for o Bolsonaro", escreveu a atriz.

Ingrid, que já se posicionou várias vezes contra Bolsonaro, afirmou recentemente que não é porque não gosta do atual presidente que é "comunista".

