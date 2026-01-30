Contrato de Datena com a EBC prevê cachê e verba para viagens

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negocia a contratação do apresentador José Luiz Datena para comandar programas em horários de destaque da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), com foco no debate sobre segurança pública e direcionados ao público das classes C, D e E. A proposta prevê pagamento mensal de R$ 100 mil, além de despesas com viagens, em um contrato estimado em R$ 1,26 milhão por um ano.

As informações foram reveladas pela Folha de S.Paulo, que mostrou que Datena deverá apresentar dois programas: o semanal Na mesa com Datena, na TV Brasil, com duração de uma hora e meia, e o Alô Alô Brasil, um noticiário matinal de duas horas na Rádio Nacional. A estreia está prevista para fevereiro, embora o contrato ainda não tenha sido assinado.

Durante um encontro recente de quase duas horas, Datena convidou Lula para ser o entrevistado da edição inaugural do programa de TV. O presidente demonstrou simpatia à ideia, mas não confirmou participação. O convite ocorreu em meio à aproximação entre os dois, que mantêm relação de amizade há décadas e se reuniram em 1º de dezembro, em Brasília.

Conhecido por comandar programas de grande audiência com ênfase em ações policiais, Datena teve sua contratação criticada por entidades da categoria. Em dezembro, a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) e sindicatos divulgaram nota afirmando que o apresentador “consolidou um tipo de jornalismo marcado pelo desrespeito sistemático aos direitos humanos e pelo proselitismo político”.

Na avaliação de integrantes do PT, a presença de Datena na emissora pública permitiria ampliar o debate sobre política de segurança, incluindo o papel do Estado, em contraponto a discursos defendidos pela direita no cenário eleitoral. A EBC, por sua vez, sustenta que a contratação sem licitação se justifica pelo notório saber do apresentador e cita prêmios Vladimir Herzog conquistados por equipes das quais ele fez parte na década de 1980.

O presidente da EBC, André Basbaum, afirma que os programas terão pauta ampla, com destaque para segurança pública. “A gente vai ‘bukelizar’ o Brasil ou fazer um debate público, sério e qualificado sobre segurança pública?”, declarou, ao mencionar o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Basbaum acrescenta que Datena tem público cativo e interlocução com agentes da área, como o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, especialista no combate ao PCC.

A emissora também argumenta que o valor do salário é compatível com o mercado. Para estimar a remuneração, a EBC cita pagamentos anteriores recebidos por Datena em emissoras privadas e compara o valor ao cachê de Cissa Guimarães, que recebe R$ 100 mil para apresentar o programa Sem Censura. Além disso, está prevista uma campanha publicitária voltada às classes C, D e E e ao público acima de 50 anos, enquanto o noticiário de rádio buscará ouvintes adultos em deslocamento no período da manhã.