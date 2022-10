Convidado se irrita no global “Encontro”: “Muita tristeza logo de manhã”

Apoie o 247

ICL

247 - Vitão se incomodou com as notícias sobre agressão e violência do Encontro desta sexta (14). Convidado do dia, o cantor reclamou com Patrícia Poeta por conta do excesso de pautas negativas nas manhãs da Globo. Antes de começar o programa, a apresentadora prometeu "leveza" na atração e tomou um balde de água fria do artista. "Muita tristeza logo de manhã", lamentou ele. A reportagem é do portal Notícias da TV,

Após noticiar os relatos de mulheres que acusam o empresário Thiago Brennand de agressão, a parceira de Manoel Soares se dirigiu ao vice-campeão do Dança dos Famosos. "Vitão está aqui, isso significa leveza. Está animado, como está sendo a repercussão por parte dos fãs?", questionou ela.

"Estou animado, mas confesso que fiquei um pouco triste agora. Muita tristeza logo de manhã. A gente vive num lugar onde o ódio reina muito, essa questão da agressão e das mortes. Gostaria de viver num mundo onde o amor reine um pouco mais", desabafou a voz de Flores.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.