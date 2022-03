Cora Rónai critica Mamãe Falei e Cynara Menezes relembra seu machismo contra Dilma

A jornalista resgatou o episódio em que jornalista se divertiu zombando do vestido e até do “andar” da ex-presidente edit

247 - A jornalista Cynara Menezes rebateu uma fala da jornalista Cora Rónai, do jornal O Globo, criticando o sexismo de Arthur do Val, após áudios revelarem que o ex-membro do MBL foi para Ucrânia promover turismo sexual.

"Para ser canalha, o repulsivo Mamãe Falei ainda precisa evoluir muito.", disse Cora.

Cynara então apontou o discurso hipócrita da jornalista ao resgatar o episódio em que Cora se divertiu zombando do vestido e até do “andar” da ex-presidente Dilma Rousseff durante sua posse.

quando a dilma era presidenta, a @cronai zombava até do andar... ela e as coleguinhas machistas dela que agora se espantam com o machismo do mamãe falei. eu tenho memória pic.twitter.com/1q632HNudi — cynara menezes (@cynaramenezes) March 11, 2022





"Você devia ter vergonha também por defender as mulheres ucranianas quando foi um nojo de machismo contra a dilma. aliás, mulher machista é o que há de mais repulsivo. Ela e as coleguinhas machistas dela que agora se espantam com o machismo do mamãe falei. eu tenho memória", disse Cynara.



