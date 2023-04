"Coração doeu": Viih Tube revela susto após nascimento de primeira filha com Eliezer, do BBB 22

Entenda o que é icterícia neonatal, distúrbio comum apresentado pela filha do casal de influenciadores logo após o parto, no domingo (9) edit

247 - Lua di Felice, a primeira filha da influenciadora Viih Tube, nasceu no último domingo (9), conforme anunciado pela ex-BBB nesta quinta-feira (13). Apesar da enorme felicidade, a atriz de 22 anos relatou um leve "susto" após o parto devido à apresentação de icterícia neonatal na recém-nascida.

Viih contou em seus stories no Instagram que, mesmo com o susto, a situação foi resolvida e Lua teve alta após um banho de luz: "ela [a bebê] precisou de banho de luz por conta da icterícia. Meu coração doeu, porque não é fácil, mas conseguimos e tivemos alta depois".

Lua é filha do casal Vitória di Felice Moraes (Viih Tube) e Eliezer, ex-BBB 22. A criança nasceu no domingo de Páscoa, às 08h38, com 3,555 kg e 49 cm.

O que é icterícia neonatal?

A icterícia neonatal é um distúrbio comum em recém-nascidos que se caracteriza pela coloração amarelada da pele e da parte branca dos olhos (esclerótica) causada pela acumulação de bilirrubina no sangue. A bilirrubina é um pigmento amarelado produzido pelo fígado como resultado da quebra de células vermelhas do sangue.

Nos recém-nascidos, a icterícia é causada pela imaturidade do fígado, que ainda não consegue processar a bilirrubina tão rapidamente quanto o necessário. A icterícia neonatal geralmente começa no segundo ou terceiro dia de vida e atinge o pico em torno do quinto dia, antes de diminuir gradualmente e desaparecer completamente em algumas semanas.

Embora a icterícia neonatal seja geralmente benigna, em alguns casos pode se tornar mais grave e requerer tratamento médico para evitar complicações. O tratamento pode envolver a fototerapia, que usa luz especial para ajudar a quebrar a bilirrubina no sangue e torná-la mais fácil de ser eliminada do corpo. Em casos mais graves, pode ser necessário fazer transfusão de sangue.

