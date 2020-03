Coronavírus: Britney Spears pede distribuição de renda e convoca greve

Durante a pandemia de coronavírus, Britney Spears pede em rede social com mais de 23 milhões de seguidores: “Vamos redistribuir riquezas, fazer greve. Vamos entender nossa própria importância, dos lugares em que devemos ficar” edit

247 - A cantora Britney Spears usou seu perfil no Instagram, com mais de 23 milhões de seguidores, para convocar greve e pedir distribuição de renda, nesta terça-feira (24).

"Durante esse período de isolamento, precisamos nos conectar agora mais do que nunca. Ligue para seus entes queridos, escreva cartas virtuais de amor. Tecnologias como a comunicação virtual, o streaming e as transmissões fazem parte da colaboração da comunidade. Vamos aprender a nos beijar e nos abraçar através das ondas da web", publicou a celebridade, com a legenda “comunhão além dos muros”.

A postagem segue com Spears pedindo aos fãs: “Vamos nos alimentar, redistribuir riquezas, fazer greve. Vamos entender nossa própria importância, dos lugares em que devemos ficar”.

Confira a imagem: