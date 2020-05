Coronavírus derrota generais de Bolsonaro

247 - Em sua coluna na Folha de São Paulo nesta quarta-feira, o jornalista Nelson de Sá informa sobre o destaque que a agência Reuters dá à pandemia da Covid-19 no Brasil, que "passou os EUA em mortos por dia” e “pode passar de 125 mil mortos em agosto, diz estudo dos EUA”.

O jornalista da Folha relata que a Reuters fez "longa investigação", que mobilizou seis repórteres e saiu por New York Times e outros, mostrando como “Bolsonaro colocou generais para combater", ressaltando que o Brasil "está perdendo a batalha”.

A Reuters rememora que quando o general Braga Netto assumiu a Casa Civil, esta promoveu uma "intervenção" e diluiu a ordem do Ministério da Saúde para cancelar cruzeiros e eventos.

De acordo com a agência, foi o primeiro de vários movimentos em que “o poder foi mudando da Saúde para a Casa Civil liderada por um general do Exército”. Saíram dois ministros da Saúde e “o interino agora é outro general do Exército”. Ambos e vários outros liderados por “um ex-capitão de extrema direita do Exército”.

A Reuters também cita que Solange Vieira, “aliada de Paulo Guedes” no governo, disse, diante das projeções feitas pela Saúde em março: “É bom que as mortes se concentrem entre os idosos. Melhorará nosso desempenho econômico, reduzirá nosso déficit previdenciário.”

Nelson de Sá também comenta em sua coluna a repercussão na imprensa estrangeira dos ataques de Bolsonaro à liberdade de expressão no Brasil.

