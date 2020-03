Coronavírus provoca quarentena de 20 bailarinas do Domingão do Faustão

Uma das bailarinas do 'Domingão do Faustão', da TV Globo, foi diagnosticada com coronavírus. programa vai ao ar neste domingo (15) com apenas metade do elenco de bailarinas, e sem plateia edit

247 - Uma das bailarinas do programa Domingão do Faustão, da TV Globo, foi diagnosticada com coronavírus e, por consequência, outras 20 dançarinas ficarão em quarentena. É o que informa a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

O programa vai ao ar neste domingo (15) com apenas metade do elenco de bailarinas, e sem plateia. O estúdio recebe cerca de 400 pessoas de vários estados, mas desta vez estará vazio.

Em nota, a Globo diz estar "acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço do COVID-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias, alinhadas às recomendações das autoridades de saúde pública".

"Nossa prioridade é garantir a segurança e o bem estar de todos. E como já divulgamos, para garantir a segurança do público e dos funcionários, estamos avaliando o modelo e a própria participação de plateia e de figuração em nossos programas", acrescentou.