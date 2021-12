Coronel Siqueira aparece vivo e ao vivo no maior Spaces da história do Twitter brasileiro

Operador do perfil satírico apareceu em live no Twitter para mais de 4 mil pessoas edit

247 - Após esclarecimentos sobre a suposta morte anunciada pelo DCM, o criador do perfil do Coronel Siqueira, perfil satírico contra a extrema direita nas redes sociais, realizou um Space no Twitter com mais de 5 mil pessoas.

No espaço, ele explicou sua história na criação do perfil e respondeu perguntas de internautas. Ele também reforçou os argumentos que escreveu na Carta Capital, que desmentiram a reportagem do DCM publicada na segunda-feira, 29.

