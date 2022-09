Corrupção imobiliária do clã Bolsonaro ganha destaque na imprensa internacional

Apoie o 247

247 – O jornal The Guardian, o mais influente do Reino Unido, destacou, em grande reportagem , o escândalo de corrupção imobiliária do clã Bolsonaro, que adquiriu 51 imóveis em dinheiro vivo, num indício claro de lavagem de dinheiro. "As obscuras finanças familiares de Jair Bolsonaro estão sob escrutínio renovado depois de alegações de que o presidente brasileiro e parentes próximos usaram dinheiro para pagar mais de 50 propriedades no valor de milhões de dólares. As alegações – resultado de uma investigação de sete meses do grupo de notícias brasileiro UOL – sugerem que, entre 1990 e 2022, membros do clã Bolsonaro usaram repetidamente grandes somas de dinheiro para pagar apartamentos, casas e terrenos em cidades como o Rio de Janeiro", aponta a reportagem de Tom Philips.

“O presidente precisa explicar a origem desse dinheiro. De onde veio esse dinheiro?”, disse Juliana Dal Piva, uma das repórteres por trás da denúncia. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, escreveu: “Você não precisa ser um gênio financeiro para entender que o uso de grandes somas de dinheiro para comprar um imóvel é um meio de lavagem de recursos de origem ilegal”.

Dal Piva disse não estar surpresa que o presidente tenha se recusado a explicar o uso de tanto dinheiro. “Ele tem medo dessa história”, disse ela. “É por isso que ele não responde.”

