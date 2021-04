CPI da Covid pode qualificar debate sobre crimes de responsabilidade de Bolsonaro, aponta Folha, em editorial

247 – Editorial da Folha de S. Paulo desta terça-feira sugere que a CPI do genocídio pode abrir caminho para o impeachment de Jair Bolsonaro. "No conjunto desastroso da obra, é difícil considerar mera incompetência —que já seria gravíssima— as múltiplas falhas no provimento de testes, insumos e equipamentos, a tragédia em Manaus ou o descaso com as populações indígenas", aponta o texto.

"Com foco e objetividade, é possível esmiuçar a conduta do governo e do presidente e qualificar o debate, a esta altura inescapável, sobre o cometimento de crimes de responsabilidade na pandemia", escreve ainda o editorialista.

