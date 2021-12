"Cria vergonha, jornalismo brasileiro", diz Xico Sá, ao criticar a campanha pró-Moro

Imprensa corporativa tem feito campanha em favor do ex-juiz declarado suspeito e parcial pela suprema corte edit

247 – O jornalista Xico Sá, um dos mais respeitados do Brasil, segue expressando sua indignação com os veículos da mídia corporativa brasileira, que têm feito propaganda disfarçada de jornalismo em favor do ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito e parcial pela suprema corte brasileira por corromper o sistema de justiça e perseguir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para eleger Jair Bolsonaro, de quem foi ministro.

Segundo Xico Sá, o jornalismo brasileiro perdeu a vergonha na cara e tem dado péssimo exemplo para a Nação ao se mostrar completamente descompromissado com a verdade. Confira:

cria vergonha, jornalismo brasileiro, Moro cometeu a maior fraude processual da história da Justiça nesse país. Péssimo exemplo pra Nação. como repórter velho de guerra me sinto envergonhado, mas a gente pode fazer uma mea culpa, e ñ exaltar o fraudulento PUBLICIDADE December 4, 2021

