Criadora do ChatGPT anuncia ferramenta para criar vídeos realistas com inteligência artificial; veja exemplo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, surpreendeu o mundo mais uma vez nesta quinta-feira (15) com o lançamento de sua mais recente inovação: o Sora, uma ferramenta capaz de gerar vídeos a partir de instruções em texto, informa o jornal britânico The Guardian.

Batizado em homenagem à palavra japonesa que significa "céu", este novo modelo produz imagens realistas de até um minuto de duração, aderindo às instruções fornecidas pelo usuário, tanto em relação ao conteúdo quanto ao estilo desejado.

continua após o anúncio

Segundo uma publicação no blog da empresa, o Sora não se limita apenas à criação de vídeos a partir de texto. Ele também tem a capacidade de gerar vídeos com base em uma imagem estática, além de possibilitar a extensão de sequências de vídeo já existentes com novo material.

"Estamos ensinando à inteligência artificial a entender e simular o mundo físico em movimento, com o objetivo de treinar modelos que ajudem as pessoas a resolver problemas que exigem interação no mundo real", destacou a postagem no blog da OpenAI.

continua após o anúncio

Além disso, a empresa anunciou que concedeu acesso ao Sora a um seleto grupo de pesquisadores e criadores de vídeo. Esses especialistas terão a missão de "testar" o produto, verificando sua capacidade de cumprir os termos de serviço estabelecidos pela OpenAI. Estes termos proíbem a produção de conteúdos que incluam "violência extrema, conteúdo sexual, imagens de ódio, semelhanças com celebridades ou propriedade intelectual de terceiros", conforme explicitado na postagem do blog da empresa.

O CEO Sam Altman proporcionou um vislumbre do potencial do Sora ao responder aos prompts dos usuários no Twitter após o anúncio, compartilhando clipes de vídeo que ele afirma terem sido criados pela ferramenta. Todos os vídeos produzidos pelo Sora são marcados com uma identificação, evidenciando assim sua origem por meio da inteligência artificial.

continua após o anúncio

Confira o exemplo de um vídeo criado pela ferramenta, a partir da seguinte instrução: “A linda e nevada cidade de Tóquio está movimentada. A câmera se move pelas movimentadas ruas da cidade, acompanhando diversas pessoas aproveitando o lindo clima de neve e fazendo compras nas barracas próximas. Lindas pétalas de sakura estão voando ao vento junto com flocos de neve".

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf continua após o anúncio February 15, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: