Crianças estão se esquecendo como pronunciar o português de Portugal após sucesso de Lucas Netto no país

Pais estão preocupados com a influência do youtuber na fala das crianças, que estão esquecendo como pronunciar o português de Portugal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O youtuber Luccas Neto, que produz conteúdos voltados para o público infantil, tem causado problemas em famílias portuguesas. Isso porque, de acordo com pais de pequenos fãs do influencer, as crianças têm falado o português do Brasil e esquecido como se pronuncia o português de Portugal.

Luccas se apresentou em Portugal, no pavilhão Altice Arena, no último final de semana. De acordo com vídeos e fotos publicados no Instagram do influencer, o local estava lotado.

Laura, de 3 anos, esteve na apresentação. Ela diz que não vê “um polícia” na rua, sim um policial. A relva, é grama. Iara acendeu um alerta na mãe, Ana Marques, quando pediu uma bala no supermercado. Já a família de António chegou a achar que a forma abrasileirada com que ele falava era uma brincadeira, mas, com o tempo, o menino não conseguia dizer o “r” e o “i” de Portugal. Os relatos estão no lusitano Diário de Notícias.

PUBLICIDADE

“Todo o discurso dele é como se fosse brasileiro. Chegámos ao ponto de nos perguntarem se algum de nós era brasileiro, eu ou o pai”, conta a mãe do menino, Alexandra Patriarca, ao jornal.

“Neste momento estamos num processo de tratamento como se fosse um vício. Explicamos tudo, que ele não podia ver porque isto só o prejudica. E já notamos que está muito melhor. O que tentamos fazer agora é brincar mais com ele, bloqueamos alguns conteúdos, deixamos apenas a Netflix e tudo o que é em português de Portugal”, acrescenta a mãe.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE