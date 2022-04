Crime encomendado?, questiona Cynara Menezes sobre esfaqueamento contra jornalista

Apoie o 247

247 - A jornalista Cynara Menezes levantou a hipótese de o esfaqueamento contra o jornalista da Globo Gabriel Luiz ter sido encomendado, após a informação de que o celular e a carteira dele foram encontrados. "O celular do jornalista foi encontrado; a carteira não foi roubada. Ou seja, assalto não foi. Crime encomendado?", escreveu a jornalistas no Twitter.

O repórter denunciava os perigos do funcionamento de um clube de tiro em Brazlândia, uma região administrativa do Distrito Federal.

De acordo com o portal G1, um morador repassou o aparelho a um investigador da Polícia Civil, que levou o objeto até a 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro.

O jornalista foi atingido por golpes no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna. Teve perfurações no estômago, no pâncreas, no pulmão e no diafragma. Também levou facadas no braço e no pulso, no pescoço e na perna esquerda, com menor gravidade.

