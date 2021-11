Crise da mídia tradicional se aprofunda: Globo e SBT têm pior Ibope mensal da história

Apoie o 247

247 - No ibope, outubro foi o pior mês da história para duas das maiores emissoras comerciais do país: Globo e SBT. Ambas fecharam o mês passado com a pior média de audiência mensal de suas respectivas histórias, segundo dados consolidados da Kantar Ibope, obtidos com exclusividade pela coluna de Ricardo Feltrin, do portal UOL.

Ainda líder isolada —e com grande folga sobre a concorrência—, a Globo terminou o mês passado com 10,8 pontos e 30,7% de "share" no mercado nacional, chamado de PNT (Painel Nacional de Televisão).

Esse é o resultado da medição nas 24 horas do dia e são estudadas as 15 maiores regiões metropolitanas do país.

Reforçando a respeito da liderança da Globo: significa que cerca de 3 em cada 10 TVs ligadas no país continuam sintonizadas na TV da família Marinho 24 horas por dia (os tais 30,7% de "share", ou participação no universo de TVs ligadas).

Mas a queda de "share" global chegou a 25% em apenas 19 meses.

Atrás da Globo veio a Record, que fechou com 4,6 pontos e 12,9% de share. Um crescimento de 5% em relação a setembro, que certamente foi causado por "A Fazenda", "Top Chef", além da novela "Gênesis" —que virou uma dor de cabeça para a Globo em praças como Salvador e Goiânia.

