Crise e prejuízos: Globo chega aos 58 anos a caminho do desastre?

247 - “A Globo completa 58 anos nesta quarta-feira (26) sem ter o que comemorar. Sua audiência segue ladeira abaixo, com uma perda acumulada de 33% neste século. Dos últimos cinco anos, só não teve prejuízo operacional em 2020. Com as demissões de atores, jornalistas, apresentadores, autores e diretores talentosos, a emissora parece pavimentar o caminho para uma eventual fusão com grupo estrangeiro --ou para o desastre”, analisa o jornalista Daniel Castro, no portal Notícias da TV.

“Na virada da última década, a Globo mudou sua estratégia, visando se transformar em uma media tech, ou seja, uma empresa que junta entretenimento, jornalismo e tecnologia. Para poder investir em tecnologia e concorrer com as big techs (Netflix, Amazon, Apple), teve que cortar custos, abrindo mão de profissionais que se confundem com a própria imagem, como Galvão Bueno, Cléber Machado, Fausto Silva, Renato Aragão, Vera Fischer e até Juliana Paes, estrela de suas últimas novelas de sucesso no horário nobre”, acrescenta.

Castro indica um erro central da emissora que gerou grandes prejuízos. “Gente que conhece a Globo por dentro aponta que o grande erro estratégico ocorreu no final dos anos 1990, quando, no auge de sua megalomania, quis ser tudo: empresa de TV a cabo, de TV via satélite e até de parque temático. Deixou de se concentrar naquilo que ela sempre fez melhor: a produção de conteúdo brasileiro”.

O jornalista aborda ainda o sucesso do streaming da emissora, mas indica o grande desafio pela frente. “Por mais que o Globoplay venha crescendo (27% no ano passado), suas receitas com assinaturas não são páreo para o faturamento com publicidade na TV aberta. No ano passado, 60% das receitas da Globo vieram de anúncios e 40%, do que a emissora chama de conteúdo, o que inclui todos os canais pagos. O Globoplay, admite a própria Globo, serve para compensar a queda da TV por assinatura. O telespectador é o mesmo”.

