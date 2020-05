Crise na Saúde em meio à pandemia fez apoio a Bolsonaro cair para 12% no Twitter

Com 1,27 milhão de menções na rede social em apenas quatro horas, 65% do debate sobre o governo foi ocupado por manifestações da oposição edit

247 - A saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde provocou novo revés nas redes sociais de Jair Bolsonaro. O campo de apoio bolsonarista recuou para apenas 12% no Twitter. A informação é do site Congresso em Foco, com base nos dados da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV DAPP).

Com 1,27 milhão de menções na rede social em apenas quatro horas, 65% do debate sobre o governo foi ocupado por manifestações da oposição.

A demissão de Nelson Teich fez o debate sobre governo superar as discussões sobre a pandemia de covid-19. Nos grupos públicos de WhatsApp observados pela FGV, o pedido de demissão do Ministro da Saúde foi tema de quatro dentre os cinco links mais compartilhados.

