Crise? Saiba o que muda na Globo após diversas demissões de veteranos

247 - O corte de 22 profissionais, entre repórteres, editores e até diretores de Jornalismo da Globo, escancarou a nova realidade do maior conglomerado de comunicação do Brasil: enxugar a folha salarial e acabar com os superpagamentos para profissionais premiados. Para fechar a conta e manter os lucros da emissora em alto patamar, rostos mais novos vão ser prioridade em telejornais e programas.

Segundo apurou o Notícias da TV em reportagem publicada no portal, os cortes desta terça-feira (4) focaram o Rio de Janeiro, e outros devem acontecer em São Paulo e Brasília. Até a GloboNews deverá ser afetada com baixa de repórteres e comentaristas considerados desnecessários para estrutura, que já é enxuta.

Na noite de ontem, após demissões de repórteres renomados (como Marcelo Canellas, Eduardo Tchao, Monica Sanches entre outros) serem noticiadas, Cadu Velloso, chefe de Jornalismo da GloboNews em São Paulo, foi desligado. Leila Sterenberg, que estava no canal de notícias desde seu lançamento, em 1996, também entrou na lista de cortes.

