Cristina Serra: "bolsonarismo é uma infestação com a força devastadora das maiores pragas"

A jornalista fez referência à pretensão do governo em nomear "nada menos que 75 desembargadores para os seis tribunais regionais federais, cortes subordinadas apenas ao STF e ao STJ no ordenamento da Justiça no Brasil" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, a jornalista Cristina Serra afirma que Jair Bolsonaro cometeu um "assalto" ao pretender "nomear nada menos que 75 desembargadores para os seis tribunais regionais federais, cortes subordinadas apenas ao STF e ao STJ no ordenamento da Justiça no Brasil".

"É um aumento de 50% em relação às vagas atuais", destaca. "O bolsonarismo é uma infestação com a força devastadora das maiores pragas".

A jornalista reforça que, "com a falta de pudor habitual, Bolsonaro disse ter '10%' do STF com Kassio Marques".

PUBLICIDADE

"Por esse padrão, dá para prever que as vagas de novas excelências nos TRFs tendem a ser preenchidas por lacaios da pior espécie".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE